Los verdaderos emprendimientos son aquellos que muchas veces o en el mayor de los casos comienzan desde cero. Se basan en el modelo de negocio que crea, desarrolla y captura valor, que no es otra cosa que investigar, desarrollar e innovar.

En la actualidad muchas instituciones están dando su apoyo a estos verdaderos luchadores, para que la ciudadanía conozca estos nuevos emprendimientos. Lo triste de todo esto es la falta de apoyo frontal a estos nuevos luchadores. Las ciudades se encuentran tomadas por la informalidad, -no podemos considerarlos emprendedores- sino contraventores o infractores de las leyes y ordenanzas. Se han tomado ciudad, a vista y paciencia de las autoridades, y bajo la misma complicidad de muchos ciudadanos, que no pueden ver más allá; contaminación, delincuencia, etc. Son verdaderos locales ambulantes o fijos, ubicados en las principales zonas comerciales y urbanas. Ellos no necesitan de un título universitario para saber que toda esquina vende. En muchos sitios es imposible circular; no podemos aplaudir, ni decir que existe ingenio en estas acciones.



Es importante recuperar el espacio público, para que nuestras ciudades se vuelvan más dinámicas y por ende más seguras, en todo sentido. Hay que dinamizar la economía, extendiéndola a otras zonas; caso contrario va a seguir existiendo zonas olvidadas.