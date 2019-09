LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se han publicado quejas por la falta de empleo, incluso los estudiantes becados y a su regreso no encuentran empleo, se expresan decepcionados por esta dura realidad. Al respecto me permito sugerir meditar sobre el tema, pues creo que es un error acostumbrar a la sociedad a que su futuro dependa de la suerte de conseguir un empleo. Por el contrario se debe incentivar el emprendimiento. El Gobierno Central a través de organizaciones sociales debe apoyar el emprendimiento a todo nivel debe legislar y financiar la creación de las llamadas “Incubadoras”, mediante las cuales ayudar a la creación y presentación de proyectos científicos, técnicos y de negocios por parte de los estudiantes, los mismos que deberán ser calificados y evaluados, incluso aportando económicamente para que el proyecto escogido se haga realidad. No hace falta una mayor preparación. La oportunidad no solo debe ser para los sobresalientes o mejor preparados, sino, a quienes tengan buenas ideas y la voluntad de esforzarse para plasmar en hechos sus proyectos.

Nuestro pueblo se ha caracterizado por producir artículos manufacturados bellos, sólo hay que ver los collares o los colores de la ropa típica de nuestros aborígenes, para sentirnos orgullosos del buen gusto de todos ellos. Les invito visitar las tiendas típicas de Queens - Nueva York y van a encontrar que la mayoría de los joyeros son ecuatorianos. Igualmente destacaría la manufacturación del “Sombrero de Paja Toquilla”, un producto histórico, conocido en partes importantes del mundo, y, nosotros los ecuatorianos no lo usamos como debiéramos, promoviendo un producto que daría ocupación a mucha gente y que incluso nos ayudaría medicinalmente pues evitaría el daño que causan los rayos solares.



Las damas deberían usar el fular o el chal, que nuestra gente los confecciona con mucho gusto y nuestras damas los lucirían hermosamente y así se promocionarían productos típicos que los turistas serían unos buenos clientes ampliando el consumo y la oportunidad de trabajo de nuestra sociedad. Hace poco vi un programa en la televisión europea en él que se destacaba la costura que se está desarrollando en algunos lugares de la provincia de Chimborazo como un ejemplo de dignidad y creatividad de los habitantes de la zona que han abierto el interés comercial de empresas europeas.