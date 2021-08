El empoderamiento femenino

Camila Alejandra Salgado Salgado

A lo largo de los años hemos podido observar como la mujer ha pasado por una lucha constante para calar en la historia de la humanidad enfrentándose en un mundo lleno de ideas patriarcales.

Las mujeres han tenido que sobrellevar y tener un propio control de sus emociones, mismas que las han ayudado a forjar su destino y su vida en general. Muchas veces las ideas machistas y misóginas que se siguen teniendo en la sociedad han hecho que la mujer agache la cabeza y aguante malos tratos por parte de los hombres.

Hablando de las adolescentes del siglo XXI es muy usual ver que las chicas han romantizado actos de manipulación y violencia, por las mismas películas y estereotipos que se ven en la actualidad, hay que tomar en cuenta que una relación tóxica no está bien y debemos entender que somos nosotras las únicas que podemos parar estas actitudes. Un “no” siempre va a ser un no, un “tal vez” es un no, un “no estoy tan segura” es un no, no se deben permitir abusos y violencia por tratar de romantizar malas acciones.

La salud mental de las mujeres muchas veces se ve afectada porque siguen ese estereotipo de que la mujer debe permitir todo en una relación, sin darse cuenta que si dentro de la misma no prima el respeto, la confianza y la comunicación, no se tiene nada.

Dejemos de normalizar la frase “uno siempre vuelve donde fue feliz” porque si uno tuvo la valentía de salir de una relación tóxica, llena de celos, desconfianzas y faltas de respeto, no debe volver y caer en las mismas manipulaciones. Somos nosotras las que con nuestro coraje y valentía podemos empoderarnos y hacer entender a los hombres que una puede sola y que nuestro final feliz siempre va a ser amarnos a nosotras mismas y aceptarnos tal y como somos.