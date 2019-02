Empleos en peligro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Banco Mundial señala que la ventaja de un país para convertirse en un centro manufacturero ya no está en tener mano de obra barata, sino robots, impresoras 3D y tecnología que transforme procesos de fabricación. Según la misma institución el porcentaje de trabajos amenazados por la automatización será de 77% en China, 69% en India y Ecuador, 67% en Bolivia, 65% en Panamá, 47% EE.UU. y un promedio del 57% en países industrializados; sin embargo existe la posibilidad de mitigar esta amenaza y algunos países ya lo están haciendo, ¿cómo? la respuesta es evidente, están adquiriendo robots industriales para seguir siendo competitivos en la era de la automatización. Ya en 2014 China anunció la revolución robótica como pilar de su plan de 10 años Made in China 2025, Corea del Sur en 2015 ya tenía un promedio de 531 robots por cada 10.000 trabajadores, más que ningún otro país. Al contrario en América Latina los líderes no parecen haberse enterado de la amenaza de los robots a sus trabajadores; debemos pensar en políticas públicas para enfrentar el desempleo tecnológico que se viene, si no lo hacemos podríamos sufrir un rudo golpe al darnos cuenta que nuestros trabajadores ya no son competitivos ante los robots cada vez más baratos y eficientes y tendremos que afrontar conflictos sociales por la pérdida de plazas laborales.