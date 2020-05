La inequidad en 5D...

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para que los sordos escuchen, en el Ecuador la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y haciendo pedazos el tejido social comunitario donde nos preguntamos por el destino de los “nadies” o los dueños de nada donde el derecho de propiedad se ha convertido en el único derecho, por eso, este no es el momento para discriminar quien es solidario o no, simplemente todos tenemos que contribuir bajo el concepto humano, no hay tiempo para “leguleyadas” ni “vivezas criolla”, no se puede excluir a nadie, solo aplicar la equidad, no es posible que el 65% de la población no tenga acceso al internet, ciudades con un 40% de la población en hacinamiento con el 90% de la tierra en manos del 15% de la población, 80% de la riqueza centralizada en el 5%, un 45% con un limitado acceso a los servicios básico y se termina con 10% con algún grado de incapacidad física o mental, mientras hay sectores con ganancias brutales, con importantes exenciones tributarias o condonaciones millonarias. La evasión tributaria considero que sigue siendo el deporte nacional, claro, el emprendedor, el profesional honesto y el ciudadano de a pie, el motor de la economía, es controlado sus movimiento al detalle. El absurdo y la ironía se refleja con la actitud de algunos interesados que se hacen de la ¨vista gorda¨, el juicio del siglo sentencia al grupo delincuencial del gobierno anterior un pago de siete ¨milloncitos¨ y paralelamente analistas se llenan la boca gritando que se llevaron 70 mil millones, esto se llama hipocresía porque no dicen quienes son los beneficiarios directos y cuáles son los grupos de elite que se llevaron el “perro y el collar”, alguien tiene que responder dónde está ese dinero. Por otro lado, tienen que aprobar leyes como la de “extinción de dominio”, laboral, societario, vender propiedades inutilizadas, descentralizar el desarrollo, aeropuertos millonarios abandonados, liquidar misiones diplomáticas y agregadurías militares en todo el mundo, inoperantes, burocracia dorada, sueldos vitalicios.