Del embajador José Ayala Lasso

En una carta a la Dirección, un lector de El Comercio comenta mi artículo “El horror de la violencia” y me inculpa, en términos generales, de “no haber hecho nada” en el conocido caso del asesinato del sargento Enrique Duchicela y de que, como Embajador en Lima, era la “única autoridad para reclamar la desaparición” de dicho compatriota.

En mayo de 1988, en efecto, desapareció el señor Duchicela, ayudante del Agregado Aéreo en la Embajada en Lima. Al ser informado al respecto, me puse en inmediato contacto con la Cancillería ecuatoriana que, después de coordinar con el Ministerio de Defensa, me instruyó realizar las gestiones pertinentes ante el gobierno peruano.

Tratándose, como después se confirmó, de un asunto de seguridad nacional, los Ministerios de Defensa de Quito y Lima tomaron en sus manos el caso. Consideraciones relativas a la inteligencia militar orientaron, seguramente, la acción de ambas autoridades.

No una, sino muchas gestiones hizo la Embajada a mi cargo para conocer el paradero de señor Duchicela. La acción de las Agregadurías Castrenses fue también permanente. Cada vez era más obvio que la inteligencia militar peruana lo había secuestrado, como quedó confirmado el año 2004 con la publicación del libro “Muerte en el Pentagonito” (Editorial Planeta, Bogotá) escrito por el peruano Ricardo Uceda.

El autor de la carta me atribuye una frase que, por elemental buen juicio, jamás habría dirigido a la señora viuda del sargento Duchicela, frase que pudiera formar parte de un informe oficial, objetivo y frío, pero no de un diálogo con la familia de la inocente víctima.

Puedo asegurar al autor de la carta que mi conciencia está tranquila en cuanto al cumplimiento de mis responsabilidades como Embajador en Lima, que sigo sintiéndome adolorido por la inocente y cruel muerte de un compatriota, orgulloso de haber trabajado con él y de haber recibido, de él, la máxima lección de patriotismo y sacrificio en defensa del país. Y también me siento tranquilo al haber suscrito con el Perú, en cumplimiento de mi deber, una paz que ha vuelto imposible la repetición de dramas como el del heroico sargento Enrique Duchicela.