Eliminar la Contraloría

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se ha dado inicio al debate público sobre la propuesta de eliminar a la Contraloría General del Estado y reemplazarla con un Tribunal de Cuentas. Dicha propuesta tiene como principal objetivo, según se ha dicho, eliminar la figura de un todopoderoso Contralor y reemplazarla con un Tribunal de siete miembros que evitaría la acumulación de poder en un solo funcionario.

Justamente esta es la principal ventaja de los países que tienen Tribunales de Cuentas. Sin embargo, exclusivamente un Tribunal de Cuentas tiene como desventaja común que estos organismos jurisdiccionales realizan un control posterior y limitado al enjuiciamiento de responsabilidad contable, por el mal uso de fondos públicos, tal como sucede con el Tribunal de Cuentas de España. Mientras que las Contralorías por lo general tienen una actividad concurrente y cuentan con atribuciones más amplías, incluso de asesoramiento. El abogado León Roldós ya escribió el 29 de octubre de 2014 en este diario una columna titulada “¿Contraloría o Tribunal de Cuentas?”, con quien concuerdo con su posición; se opuso férreamente al deseo del correísmo de seguir menguando atribuciones del Organismo de Control. Al respecto, quiero hacer notar que estamos frente a lo que en lógica se conoce como un falso dilema, puesto que existen países como Chile que tienen al mismo tiempo Contraloría y Tribunal de Cuentas. En el caso chileno la Contraloría entre sus actividades realiza las auditorías, mientras el juzgamiento de las responsabilidades que se deriven está a cargo de un Tribunal de Cuentas de doble instancia. De esta forma incluso se le resta poder al Contralor de turno. Desaparecer a la Contraloría no robustecerá al sistema de control, al contrario, creo que lo debilitaría. Lo que se requiere es fortalecer, institucionalizar, despolitizar y desconcentrar al Organismo Técnico de Control. Aunque usted no lo crea la actual Contraloría es extremadamente concentrada en el proceso de determinación de las responsabilidades, ya que esta actividad a nivel nacional solo se realiza en las direcciones de Predeterminación, Resoluciones y Recursos de Revisión que únicamente existen en Quito. Esto produce un cuello de botella, muchas veces los funcionarios que determinan las responsabilidades no tienen contacto con los auditores que realizan las acciones de control en el resto del país, o peor aún, sin acceso a la documentación completa para sustentar una determinación de responsabilidad. Mantener la Contraloría y crear un Tribunal de Cuentas independiente podría ser una solución efectiva.