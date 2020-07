¿A quién elige Ecuador?

LEA TAMBIÉN

Estamos de acuerdo “conservadores” y “progresistas”: nadie en situación de calle. No corrupción (más veedurías). Libertad de expresión sin acoso mediático, ni formadores de opinión actuando de juzgadores. Más salud (preventiva). Más educación: para unos: personas más educadas representan más consumo; para los otros, la posibilidad de ser redimidos; y gente estudiando su vocación. Ética transversalizada en educación y en hogares. Temas cuya discusión retrasan la marcha del país y no se deben topar: ni seguridad social (Jaime Nebot conseguirá se la blinde con su consulta popular) ni reformas constitucionales. Temas a discutirse: Tecnología 5G; conservar o desarrollarnos en base a Amazonía (Consulta Popular no aclarará postura de país por eufemismo en pregunta); rol de FF.AA. en época de paz: si apoyo al desarrollo o en ejercicios militares permanentes. Apoyo a EE.UU. en control narcotráfico versus pérdida de soberanía. Alopatía versus homeopatía y medicina alternativa, más ancestral.