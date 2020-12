…Yo no crie hijos tontos, a propósito de las elecciones presidenciales 2021

Apenas cumplidos los 65 años de edad, y con las elecciones presidenciales tan próximas, siento un alivio por librarme del deber cívico de sufragar.

No es el hecho tener de movilizarse hacia un recinto electoral ni, menos aún, decidir a quién apoyara mi voto.



Son meras circunstancias del momento.



La verdadera paz que siento ahora…es despreocuparme por conocer las “promesas” de campaña.



Pero pienso en mis hijos, en sí tendrán la suficiente entereza moral, integridad y respeto hacia ellos mismos, para no sucumbir a demagogos que nos endulzan los oídos con imaginarios imposibles.



Y de tanto preocuparme, recuerdo al final: mis hijos se criaron en un hogar con valores y como a mí también me educaron…



Yo no crie hijos tontos.