No voy a votar por el Cpccs

No tanto por los candidatos en sí mismos, aunque todos son unos perfectos desconocidos, sino porque este organismo -una creación perversa del correísmo- es una amenaza permanente para la estabilidad democrática. Y en ese sentido estoy de acuerdo que desaparezca de la Constitución, pero el Presidente debería convocar a una constituyente.

Fundamentalmente porque no estaba de acuerdo con este invento de los constitucionalistas españoles, yo voté no en el referendo de 2008 que aprobó la actual constitución.

Qué tal si los que resultan electos se someten al próximo gobernante -quién nos garantiza que no ocurrirá así- y acaban con lo poquísimo que se ha avanzado. Lo que el Consejo de Participación Transitorio ha cambiado las autoridades dejadas por el correísmo, pero la estructura jurídica enmarañada, del correísmo sigue ahí intacta.