Educación virtual en tiempos de covid

La pandemia llegó para dar un giro de 180 grados en todos los aspectos, algo para lo que evidentemente no estábamos preparados, uno de los aspectos importantes sin duda, la educación, que se ha convertido en la nueva realidad de muchos jóvenes.

Las medidas preventivas a nivel mundial obligaron a cientos de centros educativos a cerrar sus instalaciones y a sus alumnos a trasladarse a una nueva modalidad virtual, horas y horas tras una pantalla.



Pero los desafíos de esta nueva realidad no se han quedado atrás, el primer gran reto sin duda, la tecnología, no todos los jóvenes cuentan con acceso a internet o una computadora en su casa, limitando así su aprendizaje.



No cabe duda que lograremos adaptarnos y así mismo iremos innovando para dejar atrás todos los desafíos de esta realidad, al final es nuestra esencia como seres humanos.