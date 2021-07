¿La educación superior genera réditos?

Eduardo Ávila Falconí

Si, la pública mejora al profesor el estatus del docente, la privada le genera gananciales y al pueblo, demasiado poco. Intento no calificarme como crítico enervante, trato de que el presidente sea “Lassolución” y no cometa errores que más tarde que temprano le pasarán la factura, tiene que dar reversa a la oferta de campaña, el libre ingreso a las universidades.

Soy un profesional libre dedicado a la consultoría empresarial y como emprendedor con un centro automotor de tipo familiar. Cuando requiero un profesional en el área contable y financiera, simplemente ofertan más de doscientos. Todos con títulos de tercer nivel, en el área técnica, complicado encontrar el técnico, por no decir imposible. Es un simple ejemplo de la realidad nacional. Las universidades “per se” no tienen fines de lucro, son centros de investigación, de creación y coordinación con el gobierno central.

Tributariamente las privadas no son evaluadas con regularidad y por desconocimiento posiblemente de las normativas fiscales no cumplirían con la presentación y pago de impuestos aclarando que los ingresos o las utilidades deben ser reinvertidos en sus actividades específicas, pero con argumentos livianos no contribuyen a financiar al presupuesto del Estado, no rinden cuentas. La cosmovisión conduce a que las universidades en especial las privadas, solo les interesa ganar dinero y no generan calidad, pero si cantidad. En el Ecuador un profesional sale a los cinco años, en muchos países solo tres y allí comienza la carrera de la especialidad.

La universidad ha incrementado la frustración de los jóvenes porque anda desconectada del plan de desarrollo del gobierno central y se transforma en un ente emisor de títulos y cedente de profesionales al granel. Casi 200 mil egresan anualmente y bastante menos que la tercera parte consigue empleo adecuado, el 20% de los ingresados terminan la carrera profesional, un 40% está en otras actividades y la diferencia en total desocupación y por qué no decir, un número importante de egresados sin culminar sus carreras profesionales. ¿Este estatus social será motivante para el estudiante y se debería auspiciar el libre ingreso? Es una bomba de tiempo, la explosión puede ser invasiva y de graves consecuencias.

El 60% del número total de desocupados es compuesto de jóvenes que refleja el grado de frustración de este grupo etario. Existen datos dantescos y obtenidos por instituciones formales y confiables, es un drama conseguir un electricista, gasfitero, diseñador de jardines, electromecánico, pero si encuentra por cantidades, abogados, ingenieros comerciales, sociólogos, profesores y otros. La educación superior tiene que aplicar una reingeniería integral, están obligados a egresar profesionales con conocimientos, investigadores, con valores y que la universidad no sea la continuidad del colegio. El bachiller sale anulado, en un laberinto al estilo de un “salsipuedes” desubicado y sin ninguna destreza. Tienen que recuperar los colegios técnicos, los normales, exigir un idioma, matemáticas financieras, leer un libro cada mes y eliminar las materias de relleno o créditos universitarios que es una fuente inagotable de recursos.