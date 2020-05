Docencia y reflexión en confinamiento

LEA TAMBIÉN

En días anteriores la Ministra de Educación indicaba que forma parte del equipo de Gobierno frente a la emergencia sanitaria. Jesús fue sanador como los médicos y el personal de salud que están en primera línea, asimismo, maestro como los diferentes docentes que estamos en segunda línea.

Los docentes estamos en teletrabajo hablando de los planes, contenidos y nuevos libros, pero en ningún momento he oído o leído que nosotros empecemos hablando de lo principal, valores. La educación es un hecho que implica muchos elementos: Padres, familia, colegio, medios de comunicación, sociedad y los propios educandos.



Hoy, mi ciudad, Guayaquil, es la más contaminada, pero al mismo tiempo nos indica que algo pasa y sigue pasando, quizás sea la falta de práctica de valores en general. Lo primero que Dios nos enseñó fue, amarnos los unos a los otros. ¿Los pusimos en práctica? ¡No!, muchos lo tomaron a su manera.



¿Obediencia? ¡No!, no se quedaron en casa y la problemática se sigue extendiendo.



¿Disciplina? ¡No!, muchos andaban sin protección y en algunos casos les ha tocado aprender con creces.



A los maestros que estamos en segunda línea, encargados de enseñar Dios, nos está dando la mejor herramienta, la comunicación y la familia unida en casa. Cuantas veces clamamos que los padres estén en mayor contacto con nosotros, que se involucren más, que se integren con los hijos debido que la educación y la casa trabajan por separado, la integración se va a cumplir, comencemos recordando los valores para formar consciencia social.



Sería saludable que la Ministra indique que se deba reforzar los valores, los mismos que esta pandemia no ha dejado comprender, muchos de los estudiantes han perdido algún familiar o ser cercano, sus padres han sido despedidos de sus labores, no existe el dinero suficiente para alimentación y mucho menos para medicina.



En fin, es claro que nuestro pueblo no tiene los valores para enfrentar esta pandemia, ¿Será acaso que una parte de la población fue educada de otra manera o miraban la vida de otra forma?