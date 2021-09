Edad laboral ‘perfecta’

Lesly Camila Reinos Andrade

Las pocas plazas de trabajo para recién graduados o personas mayores de 40 es un tema que la sociedad no ha analizado a profundidad, al ser estudiante de tercer semestre, sé que el graduarme es aún algo lejano pero las dudas llegan a mi cabeza cuando me planteo mi futuro profesional, me pregunto si será toda una odisea el conseguir trabajo o tener un puesto para el cual estoy preparada pero por ser recién graduada no me ven en la capacidad de realizarlo, veo que piden “10 años de experiencia” lo cual es algo casi imposible, lo mismo ocurre con las personas de más de 40 años, quienes al contrario poseen toda la experiencia que nos piden y pedirán a nosotros pero por su edad les niegan

ese empleo.

Las empresas que se “arriesgan” a contratar alguien recién graduado o mayor de 40 son pocas, ¿por que no dar oportunidad a una persona recién graduada?, si nos ponemos a pensar sus conocimientos son “frescos” y sienten todas las ganas y motivación al encontrar un nuevo trabajo.

Las estadísticas no mienten, los comentarios en redes tampoco, sabemos qué nos espera al graduarnos de la universidad y no es precisamente un paraíso.

Otra de las realidades es de las personas mayores a 40 años, la edad es su limitante para encontrar un empleo y la experiencia que tienen en el ámbito laboral no cuenta. Imagino la frustración que se debe sentir al pensar que tu vida profesional se ve truncada al cumplir cierta edad, siendo la principal razón de una época sin fin de desempleo; lamentablemente la economía del país y de las organizaciones no permiten una inclusión de estos grupos, una situación difícil de cambiar.