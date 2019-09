'En Ecuador no hay pobres'

LEA TAMBIÉN

Hoy leí la historia de un respetable profesional extranjero que “eligió nuestro país por la particular estabilidad económica y política con la que cuenta”. Esto me recordó que hace más de 10 años, mientras fui docente en la que hoy es una de las universidades más populares de la costa, me tocó escuchar por casualidad, a una joven dándole la bienvenida a compañeros europeos que estaban de intercambio, les “explicaba” : “¡No!, para nada…¿pobres?.. ¡En Guayas casi no hay pobres! (Lo afirmaba con total seguridad y naturalidad). Son palabras graves que pasados los años no he borrado de mi mente. No permitamos que la formación de nuestros jóvenes, se reduzca a burbujas donde se forjen como “profesionales” de cartón, listos para verse bien, discutir y defender ideas propias aunque no tengan sustento, y pensar que para ser “exitoso” solo hay que tener amigos, capital y un sueño por cumplir.

Reflexionemos, si un joven universitario ecuatoriano afirma que no hay pobres en el país… ¿Qué podemos esperar del rumbo del Ecuador en los próximos 50 años? ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Cuáles son las prioridades al elegir un centro de educación superior? Espero al menos ganar unos segundos de su tiempo para reflexionar sobre este particular.