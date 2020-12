Ecuador, país único

Podríamos ser un país espectacular, con sus cuatro regiones tan diversas: la Costa, llena de playas preciosas, generadora de productos importantes como el cacao, café, banano, diversidad de frutas. La Sierra, con la majestuosidad de sus nevados, con verdes praderas aptas para la ganadería, con alimentos esenciales como la papa, los cereales, las hortalizas; el Oriente con su densa selva, sus animales, la belleza de sus ríos y sus pozos de petróleo; Galápagos, realmente singular, con sus islas encantadas, su fauna, y la grandiosidad natural incomparable. Todo esto tenemos para estar orgullosos de este lugar en donde nacimos.

Pero, qué pasa con su gente cada vez más corrupta, empeora la delincuencia, el crimen, el contrabando, el tráfico y el consumo de drogas. Hace falta un guía en nuestro camino, que sea un soporte, una ayuda que transmita fuerzas y positivismo para enfrentar los avatares de la vida. Debemos contar con un Ser que nos enseñe a amar nuestro trabajo, a ser puntuales, a ser serios, a no mentir, a no engañar, a no robar nada por insignificante que sea.



Nos desesperamos por figurar como candidatos a la presidencia de la República, pero olvidamos que para ser tales, se necesita saber de organización, de dirección, de leyes firmes, del manejo de la economía, pensar en la educación como prioridad uno, en ser buenos anfitriones, permitir que los turistas gocen en este paraíso y que no se difunda el terror al visitar nuestros pintorescos pueblos. Pensemos con criterio en las elecciones cercanas, para no equivocarnos nuevamente, y no permitamos que nuestro querido país, en vez de ser Único, se convierta en lo peor del planeta, inseguro e indeseable.