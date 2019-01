Ecuador y la OCDE

LEA TAMBIÉN

Es posible que en Davos, el Presidente Moreno trate de su aspiración de que Ecuador entre en la OCDE. Eso no es fácil. Al efecto, cito varias de las ”sugerencias” que hizo el organismo a Colombia, cuando planteó su ingreso.



A. Plan de ajuste gradual fiscal. B. Reducir costos laborales no salariales y subir salarios a no más del % de inflación. C. Asegurarse de que las regalías de las regiones sirvan para impulsar la productividad. D. Mejorar los tiempos de trámites oficiales del sector productivo. E. Promover la apertura comercial, bajando aranceles. F. Reducir los obstáculos a la competencia, especialmente en la industria alimenticia y la actividad financiera. F. Liberar las tasas de interés. G. Reforma fiscal que garantice que la tributación favorezca el crecimiento, mejore la equidad y reduzca la evasión. H. Reforma de la seguridad social, que garantice una mayor equidad.



¿Podrá comprometerse el Presidente Moreno a implementar políticas tan exigentes? ¡Sin duda, el país sería beneficiado!



Estuardo Gordillo Montalvo