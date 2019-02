¿Ecuador, qué es?

LEA TAMBIÉN

Uno de los monumentos nacionales más emblemáticos es el de la Mitad del Mundo, su finalidad es el resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial o ecuador, de la cual el país toma su nombre. Sin lugar a dudas, esto nos da una identidad geográfica. Junto a este complejo se construyó la sede de Unasur, organismo pronto a desaparecer. En estas líneas no me corresponde dar un juicio de valor al proyecto arquitectónico, pero todos sabemos que fue costoso y es monumental. A futuro, dar el uso correcto a estas instalaciones es de extrema responsabilidad. El presidente Lenín Moreno sugirió que sea una sede universitaria, en términos médicos me atrevo a pensar que se trataría de una cirugía en el sitio equivocado.

Este edificio y su entorno, por su emplazamiento, y para justificar su monumentalidad, debe ser nuestro Museo Nacional de Historia. Con ello los visitantes tendrán oportunidad de conocer que Ecuador tiene una identidad , una condición social y cultural valiosa, no es solo una línea imaginaria.

Hace 25 años, todo ecuatoriano vivió con orgullo la gesta heroica del Cenepa, desde entonces vinieron los años oscuros del silencio cómplice y de la corrupción. Las nuevas generaciones de adolescentes y niños necesitan saborear el legítimo sentimiento de estima por ser ecuatorianos, debemos recuperar nuestra identidad histórica, esa es la auténtica identidad, la que nos vincula emocionalmente con la nación a la que pertenecemos.