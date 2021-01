Ecuador estado federal

Las agrupaciones ciudadanas, territoriales, y gubernamentales tenderán a un estado independiente, autónomo y descentralizado con fuerzas de voluntades políticas, característica de estas agrupaciones. Con tendencias de organizaciones autónomas, conservándose como competencias exclusivas. La distribución de las funciones del gobierno central y autónomo. Que no falle a sus 24 provincias ni a sus 17 millones de ciudadanos. Que sea un gobierno central o federal con cogobiernos regionales (provincias, estados, cantones, parroquias, etc.) con un solo sistema político.

Países como EE.UU, Rusia ,India, Argentina ,Brasil, Canadá, México, Suiza, y Australia son ejemplos de gobiernos federales. No necesariamente el federalismo asegura el crecimiento económico ni la equidad en el gobierno. Cuando las instituciones no cumplen su función, es señal de que no existe democracia. Si se ha suscitado atención en otros países como Alemania, Canadá, la Unión Europea y demás países del mundo. Los valores del federalismo en dicho sistema, deben tener los siguientes aspectos:



1.-Constitución o carta Magna, 2. División territorial, provincias, cantones, parroquias, etc. con sus autoridades, 3.-Sistema descentralizado, con unidades de gobiernos inferiores al central,4.-Corte Superior de Justicia. La constitución escrita, requiere la acción judicial para que interprete dicha constitución y se puedan efectuar cambios necesarios. La formación de federaciones es prioritaria para la constitución y regulación de un gobierno central a fin de evitar confrontaciones entre los ciudadanos y divisiones territoriales. El gobierno central tendrá cogobiernos seccionales para la provisión de servicios básicos y atención a los ciudadanos de cada territorio, con producción agrícola.



Los estados federales están organizados con una constitución denominada democrática las competencias prioritarias se dan a los territorios con mayor atribución y generadores de ingresos que los demás. Nuestras provincias serraniegas y orientales difieren de las costeras por su producción, y costumbres que presentan cada una de las ellas con sus habitantes.