Ecuador de Discordia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ecuador ha vivido uno de sus peores momentos en estas últimas semanas. Las personas se dividieron por completo a favor o en contra de las medidas económicas del Gobierno. Lo preocupante no es, si las medidas eran o no adecuadas, lo que me preocupa, fue la verdad que se dio a relucir. Estas semanas nos demostraron la verdadera falta de unidad como país, se nos olvidó por completo que somos hermanos. Gente amenazándose, insultándose en redes sociales. Los manifestantes “pacíficos” destruyendo a las ciudades, los dirigentes de las manifestaciones refiriéndose despectivamente a miembros del Gobierno y viceversa. ¿Qué nos pasó?



Para bien y mal esta semana de “discordia” nos ha dejado ver el claro escenario de nuestro país. Nosotros como país no podemos dejar que esto vuelva a pasar. No importa si estas en contra o a favor de un Gobierno, no debemos atacarnos entre ecuatorianos. La ola de violencia que vivió el país, fue desastrosa, que deja un saldo de 8 muertos y 1340 heridos. La gente enloqueció generando aún más caos, empezó a saquear, a agredir a personas que estaban a favor o en contra de las medidas. Los manifestantes “pacíficos” agrediendo a policías, éstos, reprimiendo con fuerza desmedida a los manifestantes. Lo sucedido desde el 1 de octubre hasta el 13, es algo que nunca se va a olvidar y que va a dejar secuelas a todos los habitantes del Ecuador. ¿Esta es la cara o la imagen que queremos de nuestro país?



Joseph Patricio Pumisacho Gualoto