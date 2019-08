Ecuador Destino Financiero Internacional

LEA TAMBIÉN

Las últimas visitas que ha tenido nuestro país, con muchas recetas de los organismos internacionales del FMI y la delegación del BID con sus 48 países gobernadores, han acudido a Guayaquil, a título de prestar asistencia técnica y financiera a la débil economía de este país, con una inyección de cerca de USD 1 000 millones.

Solamente puede responder con los pocos recursos que posee, especialmente productos agrícolas y mineros, por la gran cantidad de recursos minerales que posee y que no han sido explorados ni explotados por falta de tecnología. No se ha incursionado en la gran minería, con el manganeso existente en las costas de Manabí. Se espera que uno de estos organismos internacionales, puedan dar asistencia técnica para la prospección, exploración, explotación y comercialización de este mineral que sirve para la elaboración de medicamentos y de bombas nucleares, lo cual si levantaría la economía de este país. Las exigencias del FMI con su titular, Sra.Christine Lagarde, es la de imponer y hacer cumplir una receta que afecta a los interés de los trabajadores a quienes se les castigará en sus ingresos (beneficios que han estado percibiendo para paliar en algo sus urgentes necesidades como décimos y jubilaciones), cuando se requiere de más atención por parte de los gobiernos de turno en estos países pobres.



En cuanto al BID el actual presidente es el Sr. Luis Alberto Moreno. Quien únicamente auscultó la producción interna de nuestro país y manifestó sobre los países pobres como el nuestro: “Los países son como los hombres, si no producen se mueren’’, en realidad si no movemos el aparato productivo, nos estamos muriendo.