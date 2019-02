¿Qué nos pasa?

LEA TAMBIÉN

Ecuador es un país de ensueño; sus paisajes, su clima, su producción, su diferencia geográfica; en fin, nos pasamos en todos los ámbitos naturales que nos circundan. El problema está en la gente, en su actitud, en su falta de cercanía y compromiso con sus hermanos, en su egoísmo y, ahora, en la corrupción y violencia que ha crecido en todos los ámbitos.

Ya no hay confianza alguna en los que ejercen altos cargos públicos, ni la hay en las leyes y reglamentos siempre dispuestos al cambio y al ejercicio de criterios falsos.

El machismo y la violencia contra la mujer, la falta de respeto y consideración para aquellos, naturales y extranjeros, que intentan ganarse la vida honradamente y llevar sustento a sus familias. La incultura que crece y la libertad cada vez mayor de los jóvenes, la diferencia abismal entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada. El respeto que se evapora para mayores y ancianos.

La pregunta es, ¿a quién le corresponde intentar los cambios positivos que esperamos? La respuesta es “elemental mi querido Watson” ... no solamente a gobernantes y autoridades, a ciudadanos preparados y con experiencia, no, nos corresponde a todos. Porque todos somos seres humanos y, aunque no lo crean, todos somos hermanos. En consecuencia la responsabilidad es total y nos obliga.