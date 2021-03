Dolarización y los sapos

Marco López, representante del Presidente en la Junta de Regulación Financiera y Monetaria, manifestó en una entrevista en canal 4, que la dolarización se parece a una rana que se hierve en una olla y que explotará en algún momento.

Evidente que se cumplirá el aserto del señor López, cuando no han podido plantear la pretendida reforma al Banco Central y por segunda ocasión le devuelven al Ejecutivo, por que el texto contiene diez y seis inconstitucionalidades.



Qué pasa con los juristas del Banco Central, de la Junta de Regulación citada, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República?, puesto que deberían conocer que una ley no puede derogar expresas disposiciones de la Constitución y que en derecho público sólo está permitido hacer lo que dicta la normativa.



La Gerente del Banco Central expresó a El Universo que, en 21 años no han podido determinar las cantidades que los accionistas de la banca cerrada deben pagar. Pero a renglón seguido dice que se crea una entidad para dicho propósito, con los mismos funcionarios del actual Banco Central.



Qué tan difícil es añadir un artículo innumerado en la Ley que determina la organización y funcionamiento del Banco Central expresando que “cualquier acto que pretenda tomar dineros de la Reserva internacional constituirá delito contra el Estado, y la pena será de prisión de quince años, tanto para el que ordene dicho acto como para el que lo ejecute?”.



Al parecer, se sospecha que existen otros intereses poco confesables, que han llevado a un enmarañado camino hacia la olla de los sapos, que el señor López conoce en su integridad.