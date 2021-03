El dólar en segunda vuelta

En democracia se vota por propuestas, y para elegir una propuesta se necesita educación, en el Ecuador hay cinco millones de votantes que no tienen educación básica, ellos creen todo lo que les dicen; muchos nacieron en el siglo XXI, dominan las redes sociales, donde nadie es lo que cree ser, y la competencia por estos votos ha descendido la campaña política a un nivel básico y deplorable, no imagino a expresidentes como el Dr. Rodrigo Borja, al Dr. Osvaldo Hurtado, al Arq. Sixto Duran Ballén, o al Ing. León Febres Cordero, haciendo bufonadas en Tik-Tok, o peor disfrazados de Drag –Queen. Esto es una vergüenza, esto no es democracia, es una dictadura de la ignorancia, el Ecuador necesita estadistas, no saltimbanquis ni payasos, que crean que el país, se puede manejar con patineta, guitarra o saxofón, cuando estamos viviendo en una de las peores crisis económicas de la historia.

En la segunda vuelta, los ecuatorianos no vamos a votar por ningún candidato, los ecuatorianos vamos a votar por el dólar, y decirle no a la corrupción, no a la delincuencia organizada, el dólar nos ha permitido comprar casa y automóvil, necesitamos una reforma tributaria que nos haga ricos a todos, genere más trabajo, y no que se extorsione a los ricos, y que nos sigan saqueando los recursos del Estado, porque si al país lo perdemos, y no hacemos conciencia de esto, tu sueldo de USD 400 no valdrá nada, en un dólar digital sin respaldo, que nadie va a aceptar, una elegante manera de terminar con la dolarización; por esto debemos insistir en rescatar al voto pensante, de los nulos y blancos que sumaron 1’ 340 000 votos, en la pasada elección.