Doblemente chimbador

El artículo de opinión publicado el 11 de Febrero de 2021, la Sra. Alexandra Kennedy-Troya, columnista del prestigioso y muy leído medio de comunicación como es el Diario El COMERCIO de Quito, después de denostar contra el CNE, de crear un clima de incertidumbre como que viene el día del Apocalipsis, “horas aciagas” llama la Sra. columnista, lejos de informar, lejos de orientar a la ciudadanía desde semejante tribuna como es tan prestigioso diario, ha pasado a ser parte de un grupo político con sesgadas interpretaciones y afirmaciones ofensivas desde su visión. Se dirá que hay libertad de expresión, nadie lo puede negar, pero, tampoco es admisible que se refiera en términos tan peyorativos haciendo propaganda negativa al Candidato Sr. Guillermo Lasso con casi un Millón Ochocientos Mil votos. Lo tilda de candidato débil, menos popular, poco representativo ... etc. etc.



Parece que por ver el árbol no puede mirar el bosque. Lamento y concuerdo con muchas personas que se han indignado y condenado esa forma a veces solapada de hacer política amparándose en un falso periodismo de opinión, sobre tal o cual candidato, me incluyo yo en esta observación, haciendo votos porque se evite en tiempos de elecciones semejantes epítetos que no conducen sino a la pugna en la ya mal entendida campaña política.