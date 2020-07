La discapacidad indignada

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, expide un decreto a la Ley Orgánica de Discapacidades, limitando el costo de los vehículos a importarse con carnet de discapacidad, a un máximo de 60 SBU. De esta manera, un vehículo con las modificaciones que requiere un real discapacitado no se lo podrá traer. Este decreto demuestra que el Presidente y su equipo de colaboradores conciben al carnet de discapacidad como sinónimo de vehículo a importarse. En los últimos años el Gobierno ha permitido que miles de vehículos de alta gama y suntuosos mobiliarios sean importados por una élite política, empresarial, banqueril, e inclusive jueces y asambleístas; usando carnets de discapacidad sospechosa y fraudulentamente obtenidos, lo cual ha lacerado y contaminado las aspiraciones de los verdaderos discapacitados que anhelan con este carnet conseguir lo que hasta hoy se les ha negado, como son medicinas a menor precio, importar o que “le den importando” fármacos no disponibles en el Ecuador, atención clínica y quirúrgica, especial y privilegiada en los hospitales; en la práctica y con suerte, apenas consiguen minúsculas prebendas económicas disminuyendo los costos de servicios básicos como luz y agua; ya que la mayor parte de estos pacientes y familias no disponen del dinero para importar vehículo alguno, entretanto, el Conadis históricamente se ha caracterizado por hacer de la discapacidad un discurso político engañero pues casi todos los pacientes con enfermedades raras y genéticas, no han merecido la atención integral requerida, y por su parte el Ministerio de Salud, gravemente destruido en los últimos diez años, carece de protocolos y políticas efectivas, tan solo ha acumulado documentos teóricos y demagógicos como letra muerta de un sistema sanitario inexistente, por ello se impone con urgencia la aplicación de un serio Sistema Nacional de Salud y particularmente la creación del Centro Nacional de Medicina Genómica que permitirá atender al millón de ecuatorianos afectados por enfermedades catastróficas, genéticas y raras, así como la predicción e impedimento de la aparición de nuevos casos de síndromes discapacitantes, a través del diagnóstico prenatal, todo lo cual con seguridad será materia del próximo gobierno, pues el actual ya prepara su retirada disimulando la corrupción.