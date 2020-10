Directrices para seguir una senda hacia el Desarrollo Sostenible

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los avances en ciencia y tecnologías son los mejores ingredientes a seguir para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible que necesitan las presentes y siguientes generaciones de seres humanos y desde luego, nuestra nave interplanetaria “La Tierra”, nuestro único hogar que nos brinda condiciones naturales y artificiales para la existencia de vida tal cual la conocemos hasta el momento.

En consecuencia, tenemos la oportunidad de continuar desarrollando distintas innovaciones como son: energías renovables, internet de las cosas (IoT), conectividad móvil, nanotecnología, robótica, biotecnología, inteligencia artificial, otras muchas aplicaciones amigables con el ambiente, que sin duda, contribuyen de manera significativa para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas; lo que implica además que las organizaciones y empresas públicas o privadas que no se alineen con éstas tecnologías disrruptivas no podrán sobrevivir o mantenerse con las preferencias de las personas cada vez más exigentes y comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Asimismo, las preferencias por servicios cada vez más automatizados irán reemplazando a los productos que no tengan estándares de alta calidad y mucho más económicos en todos los ámbitos: energía, servicios, transporte, productos, turismo, agro ecología, etc.



El objetivo y visión que se tiene a escala mundial es alcanzar para el año 2030 los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria-innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz-justicia e instituciones sólidas; y finalmente alianzas para lograr los objetivos.