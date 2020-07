LEA TAMBIÉN

Me permito recordar que en química, basta la diferencia de un átomo para que una sustancia tenga características diferentes a otra, por ejemplo, el cloruro de sodio (ClNa) es diferente del dióxido de sodio (ClO2) así como este dista de parecerse de la lejía - hipoclorito de sodio (NaClO) cuya imagen aparece erróneamente en su publicación.

Su publicación se parcializa a referir únicamente un aspecto de la información disponible respecto a este producto, cuando es responsabilidad de periodista indagar a profundidad sobre el tema, incluyendo criterios muy respetables como los del Dr. Jacinto Vargas, Ex profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, manifestadas en entrevista en Radio Quito y las experiencias en el tratamiento de esta patología de un médico del Ministerio de Salud Pública, MSP, en Guayaquil, así como los múltiples testimonios de pacientes en muchos países del mundo que manifiestan el resultado obtenido en la curación del covid 19, sin grandes costos para los sistemas sanitarios.



Incluso el Obispo de Santo Domingo de los Colorados, Bertram Víctor Wick Enzler, se ha expresado pidiendo a las autoridades de salud se investigue sobre el potencial de esta sustancia para tratamiento del covid 19.



No podría ser posible que tantas personas se presten a promocionar falsamente un producto que no sirva o les haya causado algún daño. Las autoridades de salud y los medios de comunicación deben escuchar y considerar las opiniones de los profesionales y ciudadanía en general.



Personalmente puedo decir que he usado desde hace varios años el dióxido de cloro para el tratamiento de diversas infecciones, con resultados soprendentemente rápidos.