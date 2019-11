Dilema al escoger una carrera

LEA TAMBIÉN

Son muchos los factores que influyen en los jóvenes a la hora de decidir qué carrera universitaria estudiar, un destello de confusiones e inseguridad porque su futuro (a lo que le dedicarán toda su vida) depende de esta importante decisión.



Se debe a que no han encontrado su vocación, porque no se conocen asimismo en su totalidad, lo cual no se descubrirá en seis meses o un año. Ese es el verdadero problema, puede que un joven escoja una carrera porque en su momento pensó que era la mejor opción y a media carrera se dé cuenta que no es lo que realmente le apasiona, lo que todos pensaríamos sería: “debió pensarlo mejor y estar seguro que era lo que quería”, pero ¿cómo podía estar seguro? ¿Acaso puedes saber cómo es estudiar la carrera sin antes hacerlo?



Es fundamental desarrollar las aptitudes y destrezas en cada persona desde una temprana edad, diseñando estrategias que promuevan las habilidades, valores y actitudes. Principalmente generando un autoconocimiento: reconociendo sus puntos fuertes tanto como los débiles. Porque para tener un crecimiento profesional es importante primero tener un conocimiento personal de quienes somos y en qué me sentiría feliz invirtiendo mi tiempo y servicio.



Helen Valeria Flores Diaz