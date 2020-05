Nuestros días inciertos

LEA TAMBIÉN

Vivimos en un estado de incertidumbre, la mayoría de familias se encuentran sentadas a la espera de una buena noticia, sin embargo no quieren prender su televisor o radio, pues saben que eso es algo arriesgado en un país donde la corrupción es la otra peste que está matando a gran velocidad a nuestro Ecuador, y para ello lamentablemente no existe vacuna, hemos visto como el mundo se ha detenido totalmente por su triste realidad, la pandemia ha revelado la cruda sustantividad de los seres humanos, la tristeza y soledad nos opaca cada vez más, pero tal vez no todo es malo, en tiempos de cuarentena aprendimos de todo, aprendimos qué es un virus, cómo se transmite, cómo se irradia exponencialmente, la importancia de lavarnos las manos, hemos aprendido un poco de economía con los diversos sucesos del petróleo, hemos aprendido sobre el proceso de formación de una ley, al ver al Presidente enviar un proyecto de ley con carácter económico urgente, hemos aprendido a dudar de lo que nos llega por redes sociales, hemos aprendido el valor de la solidaridad, unión y diálogo en tiempos de crisis, hemos construido nuestra propia formación crítica en nuestro ser. En conclusión hemos aprendido de biología, virología, economía, física, química, ingeniería, derecho, política, en fin.

Se acabaron los abrazos, los besos, ahora nos toca demostrar ese amor por video llamada, los niños no pueden estudiar, el comercio se paralizó, pero llegó el momento y se nos ha dado la oportunidad de decidir si queremos continuar como una sociedad llena de ambición, de odio e indiferencias. Debemos mantener ese ánimo, trabajando como un equipo, como una sociedad colectiva que no se deja manipular de lo más vil que existe en nuestro mundo, ahora todos podemos notar lo vulnerable que somos, parecemos simplemente peones en un tablero de ajedrez, movidos por una mano desconocida, pero depende de todos nosotros enfrentar estos días inciertos, forjando un sentido crítico.