El día siguiente de la votación

La mañana del lunes 12 fue diferente, el sol brillaba más, la gente sonreía y caminaba con garbo de triunfo, hasta el aire parecía más puro libre de contaminación; había triunfado la democracia, la libertad, la esperanza, la racionalidad, la cordura, la solidaridad, la justicia; nos libramos de caer al abismo de la debacle, de la tiranía, de la corrupción, de la prepotencia, derrotamos al socialismo del siglo XXI. Con nuestro voto razonado y meditado hemos cumplido con el país, con nuestra familia, qué satisfacción estoy en paz con mi consciencia.

Ahora a poner el hombro en las acciones que emprenda el presidente Lasso; hay que estar consciente que él no trae la varita mágica para que todos los problemas que adolecen al país se solucionen a partir del 24 de mayo, sino que juntos labraremos nuestro futuro. Hay ofertas de campaña que pueden implantarse ya, por ejemplo escoger un buen equipo de trabajo, con hombres y mujeres honestos y comprometidos con el pueblo, que quieran servir y no servirse del puesto; efectuar gestiones para lograr una masiva vacunación; tomar acciones prácticas para desterrar la corrupción y la impunidad, tratando de recuperar los dineros robados; tomar decisiones inmediatas sobre la seguridad social, por ejemplo financiar la atención a hijos de afiliados, garantizar el pago de la deuda que el Estado tiene con el IESS, los jubilados nos merecemos tranquilidad; no realizar acciones que atenten contra la dolarización y comenzar el ahorro reduciendo el tamaño del Estado.



Las demás ofertas llevarán más tiempo y consensos y apoyo de la Asamblea para la aprobación de leyes, en unos casos y en otros modificaciones a las actuales; no olvidemos que la solución de la mayoría de problemas depende de recursos económicos, de dólares, y esa es la mayor limitación, la caja fiscal está vacía y las obligaciones vencidas o por vencer; llevará tiempo y mucha gestión para que los billetes verdes lleguen. Paciencia ecuatorianos, ya le dimos el triunfo a Guillermo Lasso ahora demostremos que confiamos en su gestión y liderazgo.