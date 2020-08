LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Enhorabuena que está por consolidarse la reestructuración para renegociar la deuda pública generada por las emisiones y colocación de los bonos global por parte del Gobierno nacional y de los tenedores de los mismos, por la suma de USD 17 375 millones, deuda contraída por las dos últimas administraciones del Estado. Pero no conocemos las razones por las que no se informa al país sobre la descomposición de la citada deuda y, sobre todo, quienes son los verdaderos tenedores de los bonos global. Lo que sí sabemos, aunque no se dice por parte de las autoridades gubernamentales, es que el Gobierno actual endeudó al país, en USD 4 525 millones, y la diferencia lo hizo el gobierno de Correa, es decir, 12 850 millones. Pero si bien se libera de esta deuda al país hasta el año 2026, qué pasa con el resto de la deuda pública que ascendía a la suma aproximada de 60 000 millones, menos la deuda renegociada de los bonos global habría un saldo de USD 42 425 millones por pagar en igual período, sin que se indique con qué ingresos se van a contar para cancelar el capital y los intereses, y qué de los déficits presupuestarios anuales. Ojalá haya un vocero que informe pormenorizadamente la verdadera situación de la deuda pública del Gobierno, incluyendo la del IESS.