Desdicha judicial con el Cogep

Por fin esta semana vi una demanda que no mandaron a completar, digna de enmarcarla. Me rechazaron una demanda porque no nombré procurador común, pero si el código dice que el juez lo nombrará de oficio si las partes no lo hacen. Si apelo perdería un año, mejor presento la demanda otra vez.

Intuyo que los jueces sólo quieren juicios fáciles, los difíciles rechazan de plano sin explicación. La oficina de citaciones tiene 2000 procesos trabados y no se puede saber el nombre del citador; me dijeron en la ventanilla de atención al cliente en la pantalla dice no se citó porque en ese conjunto no hay guardia. La pregunta es quien autorizó que los citadores ahora vayan una sola vez y si hay suerte que la puerta este abierta citan, sino, salados. La solución que dan es instálese todo el día ahí y tome una foto del demandado entrando o saliendo y ahí si vamos otra vez. Que decir de las casillas donde todos los días se equivocan de número y ponen las boletas cambiadas, y toca ir a rogar a la unidad que regalen una copia certificada de los oficios perdidos para ir a entregar; con lo fácil sería que en la calificación adjunten los oficios.