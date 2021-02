Alemania, abril de 1945, las ciudades alemanas en escombros; largas filas de civiles en las carreteras en éxodo hacia el campo, un alto funcionario nazi avanza muy lentamente por la cantidad de gente, y le alcanzan a preguntar ¿esto es momentáneo verdad?¿Nuestro führer ya tiene las armas secretas para vencer al invasor? o “sabemos que la victoria será nuestra, soportaremos”. Luego de 12 años de una fiera propaganda nazi, pese a los bombardeos diarios, a las muertes de sus familiares, a la destrucción de sus ciudades, fábricas e invasión de su país, los alemanes seguían creyendo en su líder, que luego supimos no era nada mas que la cabeza de una banda criminal-delincuencial. Un mes después terminó la guerra, pero la población seguía imbuida en sus concepciones de raza, supremacía étnica e irrespeto y odio a otros seres humanos. Entonces empezó una campaña aliada llamada la desnazificación de la sociedad alemana, empezando por sus símbolos, eslogan, bandera, y llevada a la justicia de los jerarcas responsables de las atrocidades cometidas... Los resultados de las últimas elecciones me hacen pensar que nos ha faltado eso aquí en el Ecuador: una descorreización de la sociedad. Hace 18 años conversaba con un alemán de la post guerra, y me dijo, al respecto del nazismo “mi padre me contó que Hitler hizo muchas cosas buenas para Alemania, por ejemplo las carreteras...” esta historia es real. Es increíble el poder hipnótico que ciertos seres humanos llegan a ejercer sobre otros.