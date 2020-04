LEA TAMBIÉN

Significa desgracia grande, suceso infeliz y lamentable y es la alerta que lanza EE.UU. en todo su territorio donde el sistema de salud colapsó y los cadáveres terminaran en fosas comunes puesto que ya no hay cementerios.

¡La gente aterrorizada se pregunta si esto no será el juicio final! En un solo día NY reporta 758 muertos y se acusa a Trump de no haber actuado a tiempo alegando la paralización de la economía. Si esto sucede en la primera potencia del mundo, ¿qué futuro nos espera a los ecuatorianos? Tenemos que entender que la pandemia es de todo el mundo, el virus atraviesa las fronteras sin pedir permiso y nadie está libre de sus efectos, por tanto, todos los países están prohibidos de llamarse neutrales para no intervenir en las guerras y deben formar un solo ejército para combatir al único enemigo que los va a desaparecer; no se trata entonces de ganar una guerra sino de sobrevivir.Ahora, si todos nos morimos ya no hay deudores ni acreedores y el término “Default” (persona que no tiene o no quiere pagar una deuda) tiene que desaparecer por obvias razones, o por lo menos hasta ver quien supervive. Por lo tanto, las potencias mundiales deben ponerse la mano en el pecho y ejecutar un acto de contrición, (arrepentimiento de una culpa cometida) definir quien tuvo más responsabilidad y de alguna manera redimir (librar a una persona de una obligación o dolor) esa culpa.



Es el momento de saber que todos nos hemos convertido en iguales. ¿Qué puede hacer Bill Gates con sus USD 107 mil millones? Pues esconderse con mascarilla en su palacio o seguirse reuniendo con los jerarcas de las multinacionales farmacéuticas como la señalada de regar la pandemia y pide ayuda económica para inventar la vacuna que es carísima. Es el momento de proclamar las verdades para al menos morir tranquilos y sin remordimientos.