Derechos de los jubilados

Hace pocos días acudí a cobrar mi pensión jubilar con la esperanza de recibir algún incremento, aunque sea irrisorio, como lo han venido haciendo en años anteriores, pero ¡oh sorpresa!... tan solo fueron falsas expectativas.

Me pregunto ¿por qué tal discriminación para los adultos mayores que no estamos pidiendo limosna sino, como es justo, reclamando nuestros legítimos derechos? Pues recuerden señores gobernantes y asambleístas que los “viejos” como despectivamente se nos llama, ofrendamos gran parte de nuestra existencia al servicio de la patria, sosteniendo y dando vida al Seguro Social con nuestros aportes. Resulta absolutamente injusto que, en la época en que más necesitamos de estos recursos (nuestros ahorros) se nos niegue esta posibilidad, manteniéndonos por años con las mismas miserables pensiones que, a decir verdad, no alcanzan ni para sobrevivir y, menos aún, proteger nuestra quebrantada salud, habida cuenta de que los hospitales y dispensarios médicos del IESS jamás han brindado un buen servicio y, menos ahora, con la proliferación de esta malhadada pandemia.



Los ecuatorianos nos preguntamos: ¿Por qué no tratar de recuperar, por todos los medios, los millonarios atracos producto de la corrupción de años anteriores para, con estos recursos, poder brindar una mejor calidad de vida a una de las clases más vulnerables y desprotegidas del país como son los venerables ancianos?