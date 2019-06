Deportes y gastos

LEA TAMBIÉN

Yo apoyo todo lo que sea deportes y el estilo de vida sano que el deporte propone. Lo que no puedo apoyar últimamente son las cifras que salen a la luz respecto al gasto en Fútbol. Creo que aquí hay una inequidad grande en especial hablando de resultados. Con menos del 1% de los montos que gana el Bolillo Gómez, sin contar con sueldos, pasajes, “Casa de la Selección”, entre otros; cualquiera de los nuestros incluyéndome (Vallejo, Pérez, Quintero, Carrasco) puede realizar una expedición importante y realizar ascensos que sí llevan la bandera del Ecuador a lo alto.

En Ecuador existe talento para deportes de montaña, existe talento para deportes no tradicionales, y más que nada existe la geografía ecuatoriana que permite la práctica de estos deportes. Existen Richard Carapaz y Karl Egloff, pero los millones de dólares llenan el bolsillo del DT de un equipo que pierde los partidos pero que tiene una casa social en Quito. La ciudadanía festeja a lo grande un tercer puesto de la Mini Tri, mis felicitaciones. Sin embargo prueba que los ecuatorianos nos alegramos mucho con la medalla de bronce; entonces olvidémonos de las medallas de oro y plata: ‘lo importante es competir’. Yo soy más partidario del ‘jugar para ganar sino para que jugar’.



Hay muchas diferencias entre los deportes tradicionales y los no tradicionales, más fácil decirlo entre los deportes que se juegan y los que se practican. Una de ellas evidentemente es la que invierte el Estado en ellos. Se escucha la idea de construir nuevos estadios, los GADS construyen canchas de futbol sintéticas en poblados como Cuyuja, donde cruzando el río hay 78 rutas de escalada en roca. Además en este pueblo no hay un hospital sino solo un centro de salud. Apoyo todo lo que sea deportes y el estilo de vida sano, espero el Estado apoye el verdadero talento nacional algún día y la inversión se sustente en los frutos deportivos que ha generado nuestra geografía.