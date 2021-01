Qué demora del Ministerio del Ambiente

Esta queja va para el Coordinador Jurídico del Ministerio del Ambiente, quién no ha despachado en dos años la solicitud de aprobación del Estatuto y Directiva de la Fundación Ecuatoriana para el Medio Ambiente Andino, Fuema. Esta entidad que se dedica a la Investigación en Desarrollo, Socioeconomía y Ambiente como pocas en el país, no tiene apoyo alguno, funciona con propios recursos, es un ejemplo para las entidades ecuatorianas, por la importancia de sus investigaciones y aporte a la ciencia y al conocimiento. Consideramos que ya hemos refinado y complementado el estatuto según el Decreto 193 del Presidente Moreno, mismo que es importante para todas las ONGs y organizaciones sociales sin fines de lucro, Pero cabe señalar que los estatutos solos, no son vitales para mantener a una entidad no gubernamental con vida y, es más con aportes significativos para alumbrar el desarrollo regional y nacional de nuestra parte, lo que las Organizaciones no Gubernamentales requieren es, apoyo del Estado, pero como no hay, nos vemos obligados a poner nuestros recursos personales y a buscar fondos internacionales, qué tremenda injusticia e incomprensión del país. Así la Demora no se compadece y justifica, porque nosotros como Fundación somos solventes académicamente hablando, pero hemos perdido por negligencia de esos fondos internacionales de entidades con renombre mundial, sobre todo para las necesidades que demanda la pandemia de los ecuatorianos, pero que fuimos impedidos. Son dos años de espera.