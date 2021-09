Democracia defectuosa

Francisco Almeida Caviedes

El Ecuador necesita un Estado moderno, eficiente –toda la organización política–y sobre todo, el mayor esfuerzo de la sociedad civil, para conseguir una democracia con Justicia Social, progreso, desarrollo -especialmente para los más pobres–; establecer responsabilidades, sancionar y recuperar todo lo robado al país. Los defectos y errores acumulados a lo largo de la vida republicana, en especial en los últimos años, se han convertido en problemas estructurales. Vasta ver los noticieros y leer los periódicos, para asomarse a un “desorden organizado” de: inutilidad, inacción, mediocridad, irresponsabilidad, ineficiencia, indolencia con la cosa pública, obras abandonadas y mal hechas, sobreprecios, injusticia, corrupción, inseguridad… La situación del país no puede estar peor: deben haber cambios profundos. Comencemos con un nuevo “Plan de Retorno a la Democracia”, mejor que el de 1978-1979, luego de los gobiernos militares.

La consulta popular debería considerar, entre otras cosas, la Constitución del 98, reformada con aspectos importantes, por ejemplo: el concepto de Participación Ciudadana desde la sociedad –lo hecho por la CNAC ha sido valioso, debería tener más atribuciones y competencias, ser un filtro para designar a las autoridades de control, verificar el cumplimiento de requisitos de asambleístas, etc. Mejorar la gobernabilidad, reformar o aprobar un Código de la Democracia, o más bien, una Ley Electoral y de Partidos, a fin de fortalecerlos, que tengan organización nacional y que sean algo como 5, ya que no son más las ideologías para administrar el Estado y servir a la sociedad, que prevalecen en los países democráticos –282 es irracional, despilfarro de dinero público por unos cuantos…

Disminuir el número de asambleístas más/menos setenta sería suficiente –considerar la conveniencia de la bicameralidad y la elección en segunda vuelta– con mejores requisitos, 18 años de requisito, otro absurdo.

Deberían tener un solo asesor -en los países Nórdicos donde mejor funciona la Democracia no tienen asesores personales, las oficinas les sirve de dormitorio y se movilizan en transporte público-. Si otros países, con menos recursos, lo lograron: Corea del Sur, Singapur, por qué no lo vamos a poder. “Solo” necesitamos liderazgo, voluntad, esfuerzo, -austeridad, delicadeza, decencia, en el manejo de recursos públicos– Me niego a creer que los determinismos, estereotipos, fanatismos… nos superen a los ecuatorianos de bien.

Estamos viviendo las consecuencias, de lo que en palabras de W. Churchill, se leería: Nunca antes, en tan poco tiempo, tan pocos, hicieron tanto daño al Ecuador.