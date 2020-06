En defensa de la fiscal Diana Salazar

LEA TAMBIÉN

No tengo ninguna relación con la Fiscal, pero en la entrevista que publicó EL COMERCIO del 14 de junio, en mi opinión, aparecen algunos comentarios, expresos o tácitos, los cuales estarían responsabilizándole de la falta de acción no solo de la Fiscalía, si no inclusive de algunas responsabilidades encomendadas a determinados grupos de trabajo de los cuales formaría parte.

Veamos



:1) Grupo integrado por Contraloría, Procuraduría, Judicatura, Fiscalía y UAFE para combatir la corrupción en general y los casos Odebrecht; Sobornos y deuda externa, los cuales le han obligado, supuestamente, a concentrar sus investigaciones exclusivamente en los robos realizados por la emergencia sanitaria.



2) Quien le entrevista olvida que pese a contar la Fiscalía con autonomía administrativa, económica y financiera, según lo dispone la Constitución en su Art. 194, hasta ahora no ha sido posible que el Consejo de la Judicatura realice los concursos necesarios para llenar los 440 cargos de fiscales a nivel nacional, que se encontrarían vacantes.



3) Una manera fácil de evaluar el desempeño de la Fiscalía General del Estado, es comparando la agilidad o lentitud con que, al momento, se vienen tramitando las diferentes causas, concretamente con los períodos en que dicha Dependencia estuvo a cargo de Chiriboga primero y Baca después.