El Sr. Jaime Vargas decidió auto proclamarse segundo mandatario del país; el Dr. Alexis Mera tomó la decisión de repreguntar en el testimonio de un testigo de la fiscalía; el jugador Carlos Arboleda decidió cruzar la pierna a un rival en el área y cometer así penal en el último minuto del partido Aucas vs. Vélez Sarsfield.

Todas estas fueron malas decisiones: Las declaraciones del Sr. Vargas cayeron como broma, ignorancia o locura, el Dr. Mera se auto incriminó y Aucas dejará de recibir USD 375.000 por no clasificar gracias al gol convertido por Tiago Almada el a penal del jugador Arboleda.Moraleja: Pensar antes de hablar, no hacer preguntas mentirosas si sabes que hay la posibilidad de que la respuesta sea la verdad y no pisar el balón en tu propia área salvo que seas Lionel Messi.