Decisión Incompresible

Ha causado sorpresa y estupor, la admisibilidad y aprobación por parte de la Corte Constitucional, sobre el matrimonio igualitario, la misma que va en franca oposición a los principios cristianos, morales y de convivencia natural.

Los Magistrados pueden tener mucha liberalidad en sus conceptos, pero no pueden irse más allá de sus competencias, porque no pueden cambiar la Constitución, ya que el art. 67 de la misma, dice claramente, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, bajo estos principios, se debe regir por la facultad del Legislativo, por lo tanto no puede tenerla un Juez, porque se convertiría en Juez Legislador, tornándose de esta manera en Dictadura. Hay otra manera, si se quiere cambiar, ir a una consulta popular, y estoy seguro el pueblo es sabio e intuitivo, sabrá definir este grave conflicto que ha creado la CC.



En la Constitución de Montecristi, en el artículo 420 señaló a la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, e interpretación, constitucional, es decir convirtió en Juez Legislador. Que no es legal. Casi todos los movimientos sociales Cristianos, Evangélicos y comunidad en general están en contra de esta decisión, para mi concepto equivocada.