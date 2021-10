Cartas al director / 29 de octubre del 2021

Vergüenza y decepción

La democracia siempre será la mejor opción, pero al ver el desastre de asambleístas, que dan pena, solo miran el revanchismo, cálculos políticos y venganza.

Pero eso nos pasa por no poner parámetros más elevados para elegir asambleístas. Ya tuvimos el desastre de Asamblea en el correísmo-morenismo.

Gente ignorante, con un mínimo de cultura y peor de conocimiento. Y volvemos a caer en el populismo, con más ignorantes, con un desconocimiento total de lo que es legislar y por último no saben ni pueden expresarse en público.

Si hemos pasado casi dos años con esta terrible pandemia y la estamos venciendo, no entiendo cómo no podemos librarnos del Correísmo y de seudodirigentes indígenas y dirigentes gremiales, que ocultan bajo un poncho y su prepotencia, ambiciones de riqueza y poder.

De una vez por todas se debe exigir para ser elegido asambleísta, mínimo un título de tercer nivel y voy más halla, la función de la Asamblea es legislar y fiscalizar; es decir, crear, reformar leyes y aprobar el presupuesto del Estado. Deberían principalmente ser profesionales del Derecho o de Economía quienes vayan a la Asamblea. Sería un camino para librarnos del desprestigio y vergüenza que causa la actual Asamblea.

Eduardo Proaño Paredes

La Filosofía, un carácter innato pero ignorado en la educación

Cada día se pretende enseñar en los colegios toneladas de información, esperando que los alumnos la procesen como lo harían las máquinas. Sin embargo, un saber técnico y científico, no es suficiente para crear a un profesional o un estudiante honorable.

La filosofía es requerida en las aulas de estudio, no como una materia más, que enseña un conjunto de postulados, sino como una actividad práctica y reflexiva ante los conocimientos que se imparten y su relación con el medio social, llevar al alumno a estudiarse a sí mismo en profundidad y desencadenar una naturaleza filosófica, propia del ser humano.

La Filosofía de la Educación no pretende ser un saber útil, en el sentido como lo podrían ser las ciencias exactas, como las matemáticas o la física, más bien pretende delimitar y establecer un carácter práctico y crítico respecto a lo que se está enseñando. En un sentido epistemológico; busca responder a interrogantes como pueden ser: ¿Cuál es la razón por la que se enseña?, o ¿Cómo puede llegar a educarse un individuo?, y en un sentido ético, ¿Con qué valores se puede educar correctamente?

Parafraseando a Durkheim, la educación es una acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones débilmente socializadas. En ese sentido, la filosofía de la educación no pretende crear conocimientos nuevos, solo trata de establecer un carácter normativo y crítico respecto al conocimiento.

La propia filosofía es una interminable discusión de posturas ante problemas que tuvieron lugar en el pasado, y se les trata de buscar una solución racional.

El cultivo de este carácter filosófico, puede llevar a una reflexión profunda no solo para los educadores, si no para los estudiantes, pues redescubren el valor ético y práctico de la filosofía como forma de resolver problemas en el proceso de la educación, en miras de llegar a donde la ciencia y la tecnología no pueden.

Marc Pardo

Las injusticias generan resentimientos…

En Ecuador, es muy fácil darse cuenta que existen privilegios para unos e injusticias para otros.

Basta observar que desde el anterior gobierno, que se vanagloriaba de decir que es gobierno para todos; en la práctica fue una mentira, se dedicaba específicamente a ayudar a los discapacitados y mujeres jóvenes.

Sin embargo en un país de 17 millones de ciudadanos, también existen personas mayores de 50 años que han sido despedidos de un trabajo sin ninguna clase de consideración por parte de los empresarios, porque no existe alguna ley que proteja a toda costa a este grupo de trabajadores de perder su fuente de supervivencia. Tampoco existe una ley que ayude a una nueva contratación a este grupo etario de la población.

Actualmente, este Gobierno dice que generará trabajo para jóvenes y emprendedores, pero igual que su antecesor no habla sobre el grupo de personas que todavía tienen muchos años de actividad, pero lamentablemente son discriminados por la edad para encontrar un trabajo. Estos casos son una muestra de la hipocresía de las autoridades y la falta de sensibilidad de los empresarios hacia sus compatriotas. Si nos fijamos en más desigualdades en este país se puede observar los privilegios que ostentan los militares y policías en comparación con los trabajadores civiles.

El país está atravesando una crisis económica y sin embargo la clase uniformada no ha sido afectada y sigue como si nada. En una entrevista de televisión el Viceministro de gobernabilidad dijo que una de las causas de la delincuencia era la falta de trabajo de la gente, pero si ya sabe la enfermedad sería mucho mejor aplicar “la cura” o dar la solución correcta que beneficie a la mayoría o a toda la población. Si sabemos que el trabajo es la fuente para que una persona obtenga un bienestar emocional, familiar y social, deberían las autoridades crear nuevas leyes para que de verdad protejan al trabajador, ya que los pilares para que existan una población en armonía y en paz es que no hayan injusticias.

Arturo B. Guevara G.

Glosas

Ha trascendido a la opinión pública el hecho que un gran número de asambleístas sean sujetos de responsabilidades civiles establecidas por la Contraloría General del Estado, en las acciones de control realizadas a las entidades en que desempeñaron funciones públicas.

Al respecto, la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, en un ejercicio de simpleza digna de mejor causa, ha dicho que una glosa no es robo (y tiene razón). Que establecida la misma por la Contraloría, ésta (la glosa) se desvanece o se paga…y ¡punto!

Señor Director, no es tan simple el asunto: una responsabilidad civil que puede ser glosa u orden de reintegro, se establece por hallazgos en la gestión administrativa que han causado perjuicio económico al Estado debido a una acción u omisión culposa del servidor público, por no tomar las cautelas necesarias para evitar perjuicio a los bienes y recursos públicos. En la acción de control, de manera técnica, el equipo de auditoría prueba que el acto o hecho administrativo, u omisión, se debió a impericia, imprudencia, imprevisión, improvisación, impreparación o negligencia del servidor glosado. Así dice el Art. 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. De tal forma que no es tan simple decir: pago la glosa, y ¡ya…!.

Pues si bien el servidor glosado, ahora asambleísta, “no ha robado” (en cuyo caso procedería un indicio de responsabilidad penal), queda claro que la actual Asamblea Nacional está plagada de imprudentes, inexpertos, improvisados, negligentes, ‘impreparados’, cuyos “méritos que les adornan” no se saldan con pagar la glosa.

Y se autotitulan el Primer Poder del Estado. Y ellos elaboran las leyes que, cuando terminen su periodo y retornen otra vez a un nuevo servicio público, a cualquier puesto, porque para ellos es una profesión muy lucrativa, además que son imprescindibles, las desconocen, las vulneraran, serán glosados y pagarán o desvanecerán. Así de simple.

Este cáncer administrativo ha hecho metástasis en una vital función del Estado como es la Asamblea Nacional. He ahí la explicación de la crisis ética y moral del país, aunque debo salvar honrosas excepciones que los dedos de la mano sobran para contarlas.

Luis Eduardo Páez Rosero