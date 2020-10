Un debutante brillante: Moisés Caicedo

LEA TAMBIÉN

A este muchacho lo vi debutar en la Serie A con Independiente Del Valle. Estaba en todas partes de la cancha con una energía única. De un día a otro empezó a hacer goles e incluso siendo novato en la Conmebol Libertadores, destacando que realmente su técnica era de un jugador con mucha experiencia. Su capacidad de participar en defensiva y ofensiva demostró que sería un jugador completo.

No es hace mucho que se ganó la titularidad en IDV, en lo personal ya me suponía que sería convocado a la Selección de Ecuador, pero si me tomó por sorpresa que con sus 18 años y siendo su primera convocatoria, haya debutado como titular ante nada más y nada menos que Argentina. En aquel partido se vio un buen jugador joven, sin embargo, los nervios aún parecían jugarle en contra.



En Quito contra Uruguay repitió como titular, entre mí pensé “es un jugador adaptado a la altura y que corre los 90 minutos sin parar”, por lo mismo vi acertada la decisión de Gustavo Alfaro, pero Moisés Caicedo no ha dejado de sorprenderme y es que, a más de mostrar mucho carácter y participación en el partido, se lanzó a marcar un gol siendo el más joven en hacerlo por la selección de Ecuador en un partido de eliminatorias y su actuación fue tan buena que terminó como el jugador del partido. Como dato extra, es el primer jugador nacido en el siglo XXI que marca un gol en eliminatorias sudamericanas.



Ahora, creo que todos lo conocen y saben de lo que es capaz. Lo único que espero es que su carrera sea bien manejada y que nunca baje los brazos, realmente podría ser una joya del fútbol mundial si se lo propone.