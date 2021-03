Deber cívico y patriótico

El día domingo 14 de marzo 2021, el señor Marco Arauz Ortega en “Fin del morenismo y lo que viene”, se manifiesta con respecto a los “trofeos” (grilletes) que portan la prefecta y el alcalde de Quito; la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia, mientras la vacuna masiva luce todavía lejana; la crisis carcelaria liderada por mafias en los centros penitenciarios. Opiniones de hecho juiciosas.

Empero dice luego “En este orden de cosas, no hemos querido fijarnos con detalle en el significado de la declaración del Comandante del Ejército el 26 de febrero. Que un militar pida que el próximo 11 de abril se busquen consensos para derrotar la corrupción, unirse para tener una patria sin autoritarismo ni demagogia, -donde sus hijos no mendiguen el pan ni caminen por las carreteras huyendo de la pobreza- es una injerencia grosera en la política. En este desorden de cosas hemos olvidado que el poder militar está subordinado al poder civil…”. Esto último no es novedad, pero ante el fracaso de varios gobiernos de turno, una corrupción y politiquería imperantes; el país al no tener en quien confiar, se verá obligado a alzar no solamente los ojos al cielo, sino que deberá confiar en organizaciones que pongan orden a semejante fanesca de partidos políticos, propuestas sin sustento, elecciones amañadas, candidatos sin preparación manipulados por ex dictadorzuelos, líderes indígenas incitadores que cuando les viene en gana hacen llamados a la insurrección y al caos; y otros anacronismos evidentes. Frente a un escenario tan devastado, ¿a quien recurrimos Señor Arauz?, Entendemos que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. No obstante, el llamado clamoroso es institucional y teniendo presente la carta fundamental del estado. De seguro el Ejército y la Policía nunca olvidan que lo que les hace grandes, son sus intereses patrióticos - cívicos y la lealtad a la constitución. Debo aclarar queno estoy sugiriendo que nuestras gloriosas Fuerzas Armadas den un golpe de Estado, solo deseo ser la voz cantante al igual que la del Sr. Comandante del Ejército, de buscar consensos para derrotar entre otras cosas a la corrupción y un llamado a la reflexión ante semejante orden de cosas. Alguien tiene que dar la cara y pasar a la historia desterrando a las pestes que nos gobiernan y defraudan día a día. El llamado también es a la sociedad civil a no cruzarse de brazos y a la prensa a que no guarde silencio.



Aprovecho la oportunidad para felicitar a EL COMERCIO, por el merecido reconocimiento al formar parte del ranking general de empresas 2020 elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco.