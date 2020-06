Todos debemos respaldar a la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los procesos judiciales, es fácil conocer la debilidad o la entereza de las autoridades, porque si el detenido es un ciudadano de un estrato “sencillo”, los jueces aplican, sin ningún temor, las sanciones más duras; pero si es un ciudadano “conocido”, (no importa siquiera saber por qué lo es), tienen miedo de actuar por el eventual temor a represalias, pese a que conforme la Constitución todos somos iguales ante la Ley, nadie puede ser discriminado, inclusive, por razones de condición socio-económica, conforme el Art. 11, numeral 2.

Lo señalado obliga a que el Consejo de la Judicatura actúe y califique si la actuación de los jueces que están a cargo de las eventuales acusaciones al expresidente Bucaram y al prefecto del Guayas, son o no procedentes. La Fiscal Salazar cree que si el detenido es “pequeño” se lo detiene para las investigaciones, pero si es un “pez grande”, al juez le “tiembla la mano”.



Los dirigentes socialcristianos, por ejemplo, lo único que han pedido es que se actúe sin temor, pues solamente así se podrá hacer frente a la voracidad de los atracadores públicos, porque defender a una persona que está siendo investigada, podría convertirles en cómplices. Lástima que el resto de partidos no actúen así, sobre todo los de la “famosa” Revolución Ciudadana.



No hay que olvidar, desde luego, la pregunta que plantea Sor Juana Inés de la Cruz que dice: “Quién peca más, el que peca por la paga o el que paga por pecar”, porque es obvio que en estos “enredos” hay siempre un sobornante y un sobornado; esto es, dos sin vergüenzas.