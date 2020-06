Cómo debemos gobernar

LEA TAMBIÉN

En estos momentos en que el país está atravesando un tiempo de una corrupción galopante, me viene a la mente momentos gratos y felices que el país soporto, y se debe recordar un gobierno de absoluta honestidad, honradez, donde no se solucionaron problemas propios, pero que llevó un gobierno tranquilo, sin sobresaltos y cubierto por la corrupción. Me refiero al gobierno de Rodrigo Borja Cevallos, que debió ser ejemplo de cómo se debe gobernar. Es lógico que los jóvenes no lo recuerden, pues ellos han crecido con la corrupción, pero, los que pasamos los 50 años, debemos recordar a un país en el que primaba principios básicos de valores morales y éticos. Ojalá reflexionemos en el sentido que tiene gobernar con pulcritud y honestidad, como ejemplo para las generaciones futuras.