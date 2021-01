Debate sin resultados

Los ecuatorianos tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre los postulantes al curul presidencial 2021, una oportunidad que fue desaprovechada por la mayoría, por no decir todos. Es indignante que pese a lo que ha pasado en el país, tengamos que aguantar la falta de preparación de quienes aspiran a un cargo importante para la nación.

Todos tuvieron 1’30 para dar propuestas, soluciones, e ideas llamativas, y así darnos esa luz que por un tiempo nos han apagado. Además, olvidaron la palabra debate y no hicieron más que quejarse por lo que ha hecho el actual Gobierno, sin ser concretos con el tema tratado. Posterior a eso les concedían un minuto más para que expresen lo que por tiempo no pudieron decir. Aun así, fue en vano. Salud, seguridad, corrupción entre otros temas importantes no fueron más que burla para los mismos. Hablaron incluso de hasta la pena de muerte para funcionarios públicos que están inmersos en fraudes al país.



¿Creen realmente que van a convencer? Pues no, si lo que hoy en día vemos es que el sistema judicial está en decadencia.



La solución está en nosotros, debemos prepararnos más, leer, auto educarnos, pero sobre todo dejar de consumir información paupérrima y vendernos por USD 10 para marchar en sus campañas. Somos los que decidimos, tenemos realmente el poder de mejorar y sanar tantas heridas ocasionadas. No temamos de quien ocupe el cargo, los verdaderos guerreros somos nosotros.



“El pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían temerle al pueblo” Hugo Weaving.