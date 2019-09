No le hagan más daño a Quito

LEA TAMBIÉN

No quiero criticar al actual Alcalde de Quito ni a los que le precedieron en los últimos períodos, pero se siguen tomando tantas resoluciones equivocadas que como algún artículo decía: el remedio va a salir peor que la enfermedad. A continuación me voy a permitir con ánimo de crítica constructiva exponer algunos de los errores cometidos: 1.- Hace muchos años se cerraron los casinos que tenían todos los hoteles 5 estrellas y que atraían turismo. 2.- Peor fue la absurda decisión de eliminar la Feria Taurina que llenaba a nuestra ciudad de miles de extranjeros que venían de toda América porque era el atractivo más renombrado a nivel internacional de las Fiestas de la Capital por el 6 de Diciembre. 3.- En lugar de construir pasos deprimidos o elevados para fluir la circulación vehicular de oriente a occidente o viceversa que es lo que detenía y colapsaba el tráfico, se escogió el Pico y Placa que ocasionó el aumento gigantesco de vehículos pues la gente no podía quedarse sin movilidad para llegar a su trabajo el día que tenía la restricción. Ahora el nuevo Alcalde alarga esta medida por un día completo lo cual ocasionará inmensos daños a la mayor parte de los empresarios que son los que aportan para la economía de la ciudad. 4.- No sé la razón o el justificativo para que anden llevándose los vehículos con winchas por estar “supuestamente mal estacionados”. Esta decisión puede ser válida en días y horas laborables pero resulta ridículo y sin ningún beneficio que hagan estos operativos los viernes y sábados en horas de la noche en lugares donde hay la mayor cantidad de restaurantes y bares que generan empleo y aportan para la economía de la ciudad de forma lícita a los cuales van a terminar de perjudicarles y hacerles daño. El colmo llega al extremo de hacer estos operativos innecesarios los domingos en horas que la gente asiste a las misas en las iglesias que obviamente no tienen parqueaderos para todos los asistentes, la mayoría de la tercera edad. Piense y actúe con un poco de sensatez señor Alcalde y recuerde que obtuvo su importante función con apenas la quinta parte del padrón electoral por la cantidad de candidatos, lo que quiere decir que usted debería primero preguntar antes de actuar y tomar medidas tan equivocadas con las cuales la mayoría de ciudadanos de Quito no estamos de acuerdo.