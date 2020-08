Currículo de emergencia potenciador

LEA TAMBIÉN

En abril, en un país sudamericano cuestionado mundialmente (no Ecuador) se realizó un taller internacional en beneficio de la educación; fueron adoptadas decisiones determinantes para una sociedad; modificación del currículo, intervención de canales de televisión y radio para difundir todo el día contenidos científicos para colegio, incluso universidad; asignación de responsabilidad a colectivos de padres de familia en la alimentación comunitaria; coordinación con la policía como apoyo a los procesos académicos de recepción y entrega de actividades en situaciones complicadas; lo más llamativo, aprovechar medios de difusión, para elevar el nivel científico en los aprendizajes (Dambros Luna, 2020). Italiana expositora en sin igual curso taller: “El Derecho a la Educación en Tiempo de Pandemia”, quien tiene claro el riesgo que conlleva disminuir la calidad en la educación teniendo por justificativo la pandemia; lo ocurrido en nuestro medio, con ejemplos: abandonen los contenidos programáticos, no envíen tareas, no estresen a los hogares y lo más importante “todos pasan de año”; con esta forma de pensar, todos sabemos el futuro académico que les espera a las generaciones sobrevivientes; exclusión en la enseñanza universitaria por bajo nivel académico, limitado acceso a una profesión y al campo laboral.